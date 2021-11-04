"بلدية العاقول" تطلق مبادرة لغرس 4000 شجرة سدر لتحسين المشهد الحضري

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"الحيسوني" أعد عدة خطط للتطوير من ضمنها زراعة الأشجار بالشوارع والطرق

أطلقت بلدية العاقول التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة لغرس شجر السدر وذلك ضمن المبادرات التي تقوم بها بلدية العاقول من أعمال التشجير بالمساحة الكبيرة وفكرة الاستهداف المطروحة سابقاً من قبل رئيس البلدية المهندس فهد الحيسوني وطاقم عمل البلدية.

وتفصيلاً، استهدف المهندس الحيسوني زراعة 4000 شتلة خلال فترة عمل معين وكمرحلة أولى ليحول الصحراء الصامتة إلى واحات "تسر الناظرين"، وتظهر واجهة العاقول بتحسين الطرق الرئيسية والفرعية بتحسين جميع الجزر الوسطية بالتنسيق والذي ويساهم في تحسين المشهد الحضري.

وتولى المهندس الحيسوني رئاسة بلدية العاقول خلال الفترة الماضية، وعمل نقلة نوعية في الشوارع والطرق، كما أعد خططاً لتطوير العاقول جاء من ضمنها زراعة الأشجار في الشوارع والطرق والمساحات، لتكون في المستقبل "الحي الأخضر" وتتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء.