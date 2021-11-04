وزير الآثار: الاعلان عن موعد افتتاح طريق الكباش خلال أيام والعالم يترقب الحفل

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أكد خالد العناني وزير الاثار والسياحة، أن مشروع طريق الكباش مشروع رائع بدأ من 18 سنة وهو طريق يربط معبدي الاقصر والكرنك، وتوقف المشروع لسنوات طويلة ثم استأنف العمل فيه منذ سنوات قليلة، لافتا إلى أنه بعد الحفل العالمي لموكب المومياوات كان من الصعب افتتاح مشروع طريق الكباش بشكل عادي.

وأضاف خالد العناني وزير الاثار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن العالم ينتظر من مصر الكثير وينتظر شئ جديد مميز في حفل افتتاح مشروع طريق الكباش، موضحا أن الهدف الاساسي من الفاعلية الترويج للأقصر وأسوان والمناطق التي عانت من أثار جائحة كورونا بشدة.

وتابع: «نريد أن نعمل شغل جديد وهنروي العالم الاقصر كمنتجع سياحي متكامل وهو حدث ترويجي للسياحة، وهو حدث سياحي نقول فيه للعالم تعالوا شوفوا مصر والعالم متوقع للافتتاح»، مفيدا بأنهم عملوا فيلم تشويقي اليوم وخلال أيام سيعلنون عن تاريخ افتتاح طريق الكباش ويسيرون على خطوات علمية.