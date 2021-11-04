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98 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في نجران

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بشعار "كيف كنت وين صرت" وشملت معرضًا مصاحبًا وتوعية إلكترونية

98 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في نجران

أوضحت صحة نجران أن عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة نجران التي أُقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي تحت شعار كيف كنت وين صرت، وشملت معرضًا مصاحبًا وتوعية إلكترونية، بلغ نحو 98 ألف مستفيدة، منهن 1332 سيدة تم فحصهن بتقنية الماموجرام في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في المنطقة.

وأشارت صحة نجران إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية عن طريق الشاشات المرئية وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية، مشيرة إلى إحالة 1354 سيدة من المعرض التوعوي والعيادات المتنقلة لمراكز الفحص بتقنية الماموجرام، وذلك بإشراف فِرَق طبية متخصصة، ومثقفات صحيات من مختلف القطاعات الصحية في المنطقة، للتعريف بالمرض، وطرق الوقاية منه، والتعرف على طريقة الفحص الذاتي.

ولفتت إلى تخصيص ست عيادات للكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية الماموجرام في مستشفيات ( الملك خالد- نجران العام الجديد- الولادة والأطفال - حبونا العام - شرورة العام)، وعيادة متخصصة في مركز الرعاية الصحية بحي الضباط.

وأطلقت صحة نجران مطلع شهر أكتوبر الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تضمنت معرضًا توعويًا للكشف المبكر في رويال سنتر، إضافة إلى عيادة متنقلة للكشف، مستهدفة المواقع العامة، والمنتزهات، إضافةً إلى إطلاق فعاليات مصاحبة داخل المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة، كذلك إقامة أركان توعوية في المراكز التجارية، والمدارس وكليات البنات.

98 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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