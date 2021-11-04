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إبراهيم عيسى: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية» ()

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إبراهيم عيسى: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية» (فيديو) إبراهيم عيسى: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية» ()

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أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة، قائلا: «منظومة التعليم العالي في تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل».

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن هناك عشوائية وتخبط واضح في التخطيط لمنظومة التعليم العالي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن وعي المجتمع لابد أن يكون في مرحلة التعليم العالي وهذا ما لم يحدث في مصر.

وتابع: «عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات»، مستطردًا: «ليه أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».

المصرى اليوم

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