فى الذكرى الأولى لـ«حرب الـ44 يومًا» بين أرمينيا وأذربيجان: صراع مستمر واتهامات متبادلة (ملف خاص)

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تحل هذه الأيام الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، بعد حرب استمرت نحو 44 يوما، جراء النزاع على إقليم ناجورنو كاراباخ، ولم ينته الصراع الدائر بسبب الاتهامات المتبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم برعاية روسيا في 10 نوفمبر عام 2020، إلا أنه طوال العام الماضى شن البلدان هجوما لاذعا على بعضهما البعض، بارتكاب انتهاكات بحق حقوق الإنسان، وفق ما أعلنته أرمينيا أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة، فيما ذكرت أذربيجان أن أرمينيا هي من تبدأ بإطلاق النار.

في إطار الصراع السياسى والعسكرى الدائر بين أرمينيا وأذربيجان على الرغم من مرور عام على بدء الحرب، التي اندلعت بين الطرفين في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠، قال رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، إن أذربيجان تواصل احتجاز الأسرى الأرمن، منتهكة بذلك بيان قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان الصادر في نوفمبر 2020، بشأن وقف القتال في كاراباخ، مشددا خلال اجتماعه مع إيريكا أولسون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، على «ضرورة إعادة الأسرى المحتجزين في أذربيجان، وأن باكو تواصل انتهاك البند ذى الصلة من بيان 9 نوفمبر 2020».

مواقع عسكرية أرمينية

وناقش باشينيان وممثل وزارة الخارجية الوضع في المنطقة وعلى الحدود الأرمنية الأذربيجانية، كما تطرق أيضا إلى إمكانيات فتح الاتصالات الإقليمية وتنفيذ ترسيم الحدود بين البلدين».

وأشارت إيريكا أولسون إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في حل القضايا الإنسانية في المنطقة، وكذلك في تسوية شاملة لمسألة كاراباخ في إطار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وشددت في الوقت ذاته، على «اهتمام الجانب الأمريكى بالمساعدة المستمرة للحكومة الأرمينية في إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد».

وقال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهى جيفوركيان، إنه لا تجرى حاليا مفاوضات حول ترسيم الحدود الأرمنية- الأذربيجانية، وأكد في حديثه أمام برلمان أرمينيا أنه من السابق لأوانه في الوقت الحاضر الحديث عن خرائط ووثائق محددة حول تنفيذ هذه العملية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال في الجلسة العامة للاجتماع الثامن عشر لنادى فالداى الدولى للحوار، إنه توجد لدى هيئة الأركان العامة للجيش الروسى خرائط توضح كيف كانت الحدود تمر بين جمهوريات الاتحاد خلال الفترة السوفيتية.

ورد رئيس أذربيجان إلهام علييف، في كلمته خلال افتتاح منتدى باكو العالمى «العالم بعد كوفيد -19»، أن بلاده لم تتلق بعد ردا من أرمينيا على مقترحات بدء وضع اتفاق سلام وترسيم الحدود، مضيفا: لقد عرضت بلادنا على أرمينيا أن نبدأ العمل لوضع اتفاقية سلام. ونريد أن نتحدث ليس عن الحرب، بل عن السلام. اقترحنا بدء العمل لترسيم الحدود وتحديدها. ولكن، للأسف لم نتلق أي رد حتى الآن».

قوات أذربيجانية

وشدد علييف على أن كل شىء يعتمد على موقف يريفان. وقال رئيس أذربيجان: «موقفنا واضح للغاية. نحن مستعدون لبدء مفاوضات السلام وتوقيع اتفاقية سلام. نريد طى هذه الصفحة وتحديد الحدود. لكن لا يوجد رد من أرمينيا، هي لا تزال تلتزم الصمت».

من جانبه قال جيهون ممدوف، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأذربيجانية والمصرية في البرلمان الأذربيجانى، إن بلاده تحترم القوانين الدولية، وذلك ردا على ما قاله رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأرمينى، أرمان تاتويان، حيث اتهم أذربيجان بتدمير الآثار التاريخية فضلا عن سوء معاملة الأسرى.

وقال «ممدوف» إنه وفقًا لأحدث المعلومات، سجلت لجنة الدولة المعنية بأسرى الحرب والمواطنين المفقودين والمحتجزين ورهائن في أذربيجان أن 3190 شخصًا في عداد المفقودين، من بينهم 3171 جنديًا و719 مدنياً، كما احتجزت القيادة السياسية والعسكرية الأرمنية بشكل غير قانونى المدنيين الأذربيجانيين كرهائن، ليس فقط خلال حرب كاراباخ الأولى؛ ولكن أيضًا في السنوات التالية بعد إعلان وقف إطلاق النار 1994، مما يثبت بوضوح سياسة الكراهية ضد الأذربيجانيين المسالمين، كما تم احتجاز مئات الأذربيجانيين كرهائن مما تسبب في إعاقاتهم نتيجة إصابات خطيرة لحقت بهم نتيجة التعذيب الجسدى والنفسى الذي لا يطاق.

نيكول باشينيان

وأضاف: اتخذت أذربيجان عكس موقف الجانب الأرمينى تجاه أسرى الحرب الأذربيجانيين خلال الحرب، خطوات لإجلاء أسرى الحرب الأرمن من منطقة الحرب، وإدخال الجنود الجرحى إلى المستشفيات وتحسين صحتهم، ولا شك أن أهم الأولويات والتحديات التي تقف أمام حكومة أذربيجان حاليًا خاصة بعد تحرير أراضيها في عام 2020، تكمن في القيام بتطهير هذه الأراضى من الألغام وغيرها من الذخائر الحية التي قامت أرمينيا بزرعها في الأراضى الأذربيجانية والتى ما زالت تشكل خطرًا كبيرا على أرواح المواطنين، وكذلك القيام بترميم المدن والمناطق الأخرى التي دمرت كليًا خلال فترة الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة حتى يتم توفير عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين إلى أراضيهم الأم.

وأضاف: لا تزال تواجه هذه العملية معوقات تتركز في عدم استجابة أرمينيا ورفضها القاطع لتقديم أي مساعدة في إظهار الخرائط الاستبيانية للمناطق الملغمة التي حررتها أذربيجان، وهذا الأمر يعتبر ضرورة ملحة من أجل إنقاذ الأرواح والتسريع في عمليات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار، خاصة بعد تلك الفترة الطويلة من الصراع.

وتابع: بعد محاولات كثيرة، قدمت أرمينيا جزءًا من خرائط الألغام التي تحتفظ بها، مخالفةً بذلك القوانين الدولية الإنسانية، إذ قدمت أرمينيا وبوساطة دولة جورجيا خريطة الألغام توضح مواقع 97 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد والتى زرعتها في منطقة آغدام مقابل عودة (تسليم) 15 شخصا من أصل أرمنى بتاريخ 12 يونيو، 2021، وقد استتبع ذلك خطوة أخرى، من خلال وساطة روسيا بتاريخ 3 يوليو 2021، حيث سلمت أرمينيا خريطة جديدة للألغام توضح مواقع 92 ألف لغم مضاد للدبابات والأفراد والتى دفنتها في منطقتى فضولى وزنقيلان، وكخطوة إنسانية، سلم الجانب الأذربيجانى إلى أرمينيا 15 شخصًا من أصل أرمينى حُكم عليهم بالسجن وانتهت مدة عقوبتهم.

إلهام علييف

ولكن باقى خرائط الألغام التي دفنتها في الأراضى المحتلة سابقًا لم تسلمها أرمينيا حتى الآن، مضيفا: خلال تلك الفترة التي أعقبت التوقيع على البيان الثلاثى حول وقف النشاطات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في نوفمبر (2020)، فقد سقط العشرات من المواطنين ضحايا لتلك الانفجارات التي سببتها الألغام المزروعة من قبل أرمينيا في تلك المناطق، ومن بينهم كان هناك نازحون غير مبالين بالخطر الذي ينتظرهم رغمًا من وجود التحذيرات بذلك وهم مدفوعون بشغفهم بزيارة أراضيهم المحررة.

وأشار إلى أنه منذ بداية الصراع، لقى آلاف الأشخاص مصرعهم وأصيبوا بجروح خطيرة نتيجة الانفجارات التي سببها وجود الألغام في تلك المناطق.

وأضاف: على الرغم من موقف أرمينيا المتصلب بشأن موضوع التعاون في مجال إزالة الألغام الذي يعتبر ضرورة ملحة لإعادة بناء الأراضى التي دمرها الاحتلال غير المشروع، لمدة 30 عامًا، فإن حكومة أذربيجان تطالب المجتمع الدولى بممارسة الضغط على أرمينيا للتعاون في القضاء على العواقب الإنسانية لأنشطتها غير القانونية، وبدأت أذربيجان بالفعل أعمال إزالة الألغام وإعادة الإعمار في المنطقة، من أجل توفير المجال للنازحين بإمكانية العودة الآمنة والكريمة إلى أراضيهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الكم الهائل لعدد الأشخاص والطاقة الضخمة المتوفرة للعودة الكبرى إلى الأراضى المحررة.

وحول امتلاك تاتويان الأدلة والوثائق حول إضرام أذربيجان النار في بعض قرى كاراباخ، قال إنه لا أساس لذلك من الصحة، فهى أراضينا التي دفعنا الغالى والثمين من مال ورجال كى نستردها، فكيف ندمرها؟، كما أن الأرمن وقت خروجهم من منطقة كلبجار بتاريخ 25 نوفمبر 2020، حسب الاتفاق الثلاثى، (من متطلبات البيان أن يغادروا باقى الأراضى المحتلة سياسيًا) كانوا أحرقوا البيوت والغابات انتقامًا وحقدًا، وكل ذلك مصور عبر الإنترنت، والآن يأتون بكلام ليس له أي أساس.

أرمان تاتويان

وأضاف: لاتزال هناك أيضًا مشكلة ترسيم الحدود وتوضيحها بين البلدين قائمةٍ، حيث إن أذربيجان تطلب أن ترسم الحدود وفق الخريطة الموجودة لديها ولدى روسيا؛ ولكن أرمينيا ترفض وتقول بقبول الخريطة التي عندها والتى غيرتها وزورتها، وتابع: تقدر الأضرار التي ألحقتها أرمينيا في أراضى جمهورية أذربيجان المحتلة سابقًا بمليارات الدولارات، فخلال 30 سنة، صارت هذه الأراضى تُنهَب ثرواتها الطبيعية، والتى تضم 155 نوعًا من المواد المعدنية المختلفة في الأراضى المحتلة، منها 5 للذهب و6 للزئبق و2 للنحاس والرصاص والزنك و19 لحجر الواجهة و10 للأحجار المنشورة و4 للمواد الخام الأسمنتية و13 للأنواع المختلفة من أحجار البناء والمواد و1 للخامات لإنتاج الصودا و21 للحجر الخفاف والرماد البركانى و10 للطين و9 للحصى الرملية و5 للرمل الإنشائى و9 للجبس وأنهيدريد والكاج و1 للبيرلايت و1 لحجر سبج و3 للفيرميكوليت و14 لحجر الزينة والحجر الملون (عقيق ويشم وأونيكس وجاد وبيفروتويد).

وتبلغ الاحتياطيات الصناعية المصدقة في هذه المكامن 132.6 طن من الذهب و37.3 ألف طن من الرصاص و189 مليون متر مكعب من الحجر المنشور و1 مليون و526 ألف طن من الطين و18 مليونا و432 ألف متر مكعب من حجر الواجهة و23 مليونا و243 ألف متر مكعب من الطين و57 مليونا و965 ألف طن من حجر البناء و96 مليونا و987 ألف طن من الرمل والحصى و18 ألفا و98.4 طن من الزئبق و4 ملايين و473 ألف متر مكعب من البيرلايت و2 مليون و144 ألف متر مكعب من الحجر الخفاف و129 مليونا و833 ألف متر مكعب من الحجر الجيرى لإنتاج الصودا و147 مليونا و108 آلاف طن من الأسمنت.

وتابع المسؤول أن أكثر من 20 دولة من خلال شركاتها عملت بشكل غير قانونى في الأراضى المحتلة بأذربيجان، واستثمرت هذه الشركات بشكل غير قانونى 470 مليون دولار في كاراباخ.

وقال سفير أذربيجان في القاهرة، تورال رضاييف، إن بلاده حققت نصرا من خلال تحرير أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا خلال الحرب التي استغرقت 44 يوما، مضيفا: لا يخفى على أحد أن عام 2020 كان عاما معقدا لجميع الدول في العالم. كان للوباء والأزمة الاقتصادية العالمية تأثير خطير على الوضع الاقتصادى لمعظم البلدان واضطرت البلدان إلى تأجيل السياسات واسعة النطاق وتحقيق التوازن في الإنفاق، ومع ذلك، على الرغم من جميع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأضرار المادية التي سببتها الحرب والتكاليف المالية العديدة والمتنوعة للحرب، فقد قامت أذربيجان وشعبها بحماية أنفسهم من العدوان الأرمينى في سبتمبر 2020، بل شنت هجوماً مضاداً لتحرير أراضيها المحتلة منذ ما يقرب من 30عامًا.

جيهون ممدوف

وأضاف: القيادة السياسية والعسكرية الحالية لأرمينيا على مدار العامين الماضيين قد اتخذت خطوات عن قصد لتصعيد الوضع حول النزاع. وتضمنت هذه الخطوات تصريحات استفزازية وإجراءات أخرى قوضت بشكل خطير عملية التفاوض وأدت إلى طريق مسدود. كما تضمنت العديد من الإجراءات العملية لتعزيز النتائج غير القانونية لعدوان أرمينيا على أذربيجان واستمرار الاحتلال العسكرى لأراضى أذربيجان المعترف بها دوليا.

وأشار إلى أن السياسة الأرمينية وتصريحات مسؤوليها كانت السبب وراء إفشال كل جهود مجموعة مينسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الأوروبى على مدار الثلاثين عامًا الماضية، لتذهب كل جهودها من أجل إحلال السلام هباءً، وتظل القضية تتصاعد بين الحين والآخر وصولا إلى شهر يوليو 2020، حينما هاجمت القوات المسلحة الأرمينية منطقة «توووز» على حدود الدولة بين البلدين بعيدًا عن خط التماس ومنطقة كاراباخ ولكن الرد العسكرى القوى للقوات المسلحة الأذربيجانية أجبر أرمينيا على الانسحاب.

وقد تكرر هذا العدوان الأرمينى مرة أخرى في 27 سبتمبر 2020، حينما هجمت القوات المسلحة الأرمينية على منطقة فضولى وإقليم كاراباخ. وكان الغرض الأساسى من وراء هذا الهجوم هو استرداد بعض المرتفعات الاستراتيجية مثل «لالاتابا» التي خسرتها أرمينيا في حرب لأربعة أيام التي وقعت بين البلدين في أبريل 2016.

وتابع: لقد أعادت أذربيجان العدل وأحكام القانون الدولى، ونفذت قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة (822-853-874-884) بشأن النزاع حول كاراباخ الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان، وتصرفت بناء على ميثاق المنظمة، ويعترف البند الـ51 بحق كل دولة في الدفاع عن النفس، وبالتالى استعادت وحدة أراضيها من خلال استخدام كل الوسائل الدولية.

وردا على ما تقوله أذربيجان، عاود نائب وزير الخارجية الأرمنى فاهى جيفوركيان، بالقول، إن ما حدث خلال الحربين الأولى والثانية في كاراباخ يظهر بوضوح أن أرمن المنطقة لا يمكنهم العيش تحت سيطرة أذربيجان؛ لأن أذربيجان تنتهج سياسة الإبادة الفعلية. والدليل الواضح على ذلك هو الغياب الكامل للأرمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة أذربيجان.

وأضاف: أعتقد أن النهج، الأطروحة القائلة بأن أرمن كاراباخ مهددون بالإبادة تحت سيطرة أذربيجان، قد تم دفعها إلى الأمام خلال المفاوضات.

وأشار «فاهى» إلى أن أجندة السلام هي جزء من برنامج الحكومة، ومن الواضح أنها تنعكس أيضًا في أنشطة الدبلوماسية، وفى الوقت نفسه، أؤكد أن السلام لا يفترض مسبقًا النهج السلمية لأرمينيا فحسب، بل يفترض أيضًا انعكاسه المؤكد في الشركاء الآخرين في المنطقة.

واتفق معه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأرمن، بأنه بسبب الانتشار غير القانونى لأذربيجان، تتعرض الحياة السلمية للناس وأمنهم للخطر بسبب القصف المنتظم، وينتهك الحق في الحياة، ويحرم الناس من حقوق الملكية وفرصة كسب دخل الأسرة من خلال الزراعة، معلنا أنه سيتم إرسال هذه الحقائق إلى الهيئات الدولية ذات الصلة، وكذلك إلى الهيئات الحكومية في جمهورية أرمينيا والمنظمات غير الحكومية لاستخدامها في عملها.

وتابع: بناءً على إفادات الشهود التي تم جمعها من الأفراد الذين أعيدوا إلى أوطانهم، والذين سقطوا أسرى بسبب الحرب مع أذربيجان فهناك أنشطة لتقصى الحقائق فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها أذربيجان ضد الضحايا الأرمن، مضيفا تضمن تقصى الحقائق الأدلة، ومنذ بداية الحرب أنشأت الحكومة الأذربيجانية آلية للتعامل مع الأسرى القادمين والاحتفاظ بهم بطريقة سمحت بأن تكون الإساءة والضرب والتعذيب والمضايقة والترهيب هي القاعدة.

وأضاف: لقد استمرت هذه المعاملة طوال فترة احتجازهم، حيث تعرضوا للضرب والتعذيب أثناء الاستجواب عبر مراحل مختلفة من الأسر- من المعسكرات المحلية إلى فترة احتجازهم في الشرطة العسكرية والأمن الوطنى. نظرًا لأن حكومة أذربيجان لم تنشئ معسكرات أسرى الحرب المطلوبة قانونيًا، لم يكن هناك مكان آمن للأسرى لممارسة حقوقهم القانونية كأسرى حرب. وكان الأسرى يُنقلون بين مختلف السجون، بينما كانوا يتعرضون بشكل تعسفى للتعذيب الجسدى والنفسى. وقد صممت الظروف التي احتُجز فيها أسرى الحرب عن قصد بحيث تسبب لهم المعاناة.

وأشار إلى أنه لم يتم تزويد أسرى الحرب بما يكفى من الطعام أو الماء، وكان الحراس يجعلونهم يرددون عبارات مهينة ويزعجون نومهم بانتظام، كما تلقى الأسرى المحتاجون قدرًا ضئيلاً من العناية الطبية إن وجدت، بالإضافة إلى مواد النظافة غير الكافية، مما يجعل من الصعب للغاية عليهم الحفاظ على صحتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية.

وتابع: لم يميز الجانب الأذربيجانى بين المدنيين الذين لم يشاركوا في الأنشطة العسكرية والقوات العسكرية الأرمينية التي أصبحت أسرى حرب. في الواقع، في بعض الحالات، كانت أوضاع المدنيين أسوأ، حيث كانوا سينفصلون عن أفراد عائلاتهم ويتعرضون لمعاملة ومعاناة لا إنسانية، مطالبا بتحقيق العدالة للجميع ومعاقبة الجناة على جرائم الحرب المرتكبة.