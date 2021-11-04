وزيرة التجارة تفتتح معرض «سيراميكا ماركت»

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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد القومى، والتى توفر الآلاف من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيراميك، خاصة فى ظل توافر كافة المقومات الصناعية والتى تشمل مصادر الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاح فعاليات المعرض الرسمى للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «سيراميكا ماركت»، إن معرض سيراميكا ماركت يعد أحد أهم المعارض المتخصصة فى مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، حيث يقام مرتين سنوياً منذ عام 2016، ويستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى الصناعة، وخاصة مجال السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والمطابخ، وتنشيط حركة المبيعات والاستفادة من التخفيضات الحقيقية التى يقدمها العارضون بالمعرض، ودعم حركة التجارة، وخاصة لمصانع السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، إلى جانب فتح آفاق أسواق إفريقية من خلال السفراء الذين يحرصون على زيارة المعرض سنويا، وتسليط الضوء على مدى تقدم الصناعة المصرية فى هذا المجال.

وأوضحت جامع أن المعرض فى دورته الحالية يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويشارك به نحو 35 شركة من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع صناعة السيراميك يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أن نسبة المكون المحلى فى صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرة إلى أن صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت خلال أول 9 أشهر من العام الجارى نحو 92 مليون دولار، كما بلغت صادرات الأدوات الصحية 122 مليون دولار. وأضافت أن قطاع مواد البناء من القطاعات الرئيسية فى هيكل الصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية.