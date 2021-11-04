كوريا الجنوبية عن زيارة بابا الفاتيكان لكوريا الشمالية: ممكنة

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قالت كوريا الجنوبية، إن زيارة البابا فرنسيس لكوريا الشمالية ممكنة إذا اتخذت بيونغ يانغ قرارا بذلك، بعد اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي على البابا الزيارة، عندما التقاه على هامش أعمال قمة المناخ في العاصمة افيطالية روما.

وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إن-يونغ في تصريحات لإذاعة مع محطة «كي بي إس» المحلية«أن»البابا أعرب عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية عدة مرات، وإمكانية زيارة البابا للشمال موجودة بالتأكيد إذا اتخذت بيونغ يانغ القرار«.

وأضاف إن كوريا الشمالية يمكن أن تتحول تدريجيا إلى الحوار، ومقارنة مع النصف الأول من هذا العام، أصبحت رسائل كوريا الشمالية تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر تفصيلا، إلى حد تجاوز المستوى الأساسي وأكثر تكرارا في النصف الثاني«.

وحول دعم كوريا الشمالية بلقاحات كورونا، قال عندما يتم تطعيم مواطنينا بشكل كاف وتكون لدينا جرعات كافية من اللقاح.