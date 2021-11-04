النيابة الإدارية تحقق في اعتداء معلم على تلميذ بآلة حادة داخل مدرسة

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تباشر النيابة الإدارية بأشمون التحقيقات في شكوى ولي أمر طالب بإحدى المدارس الإعدادية بأشمون، من قيام أحد المدرسين بالمدرسة بالتعدي على نجله باستخدام أداة حادة واحداث جرح قطعي بوجه نجله، وذلك خلال اليوم الدراسي وبمقر المدرسة يوم الاثنين الماضي الموافق الأول من نوفمبر الجاري.

وقيد المستشار سعد الدسوقي- مدير نيابة أشمون الإدارية، البلاغ بالقضية رقم 665 لسنة 2021، وإحالتها للمستشار أحمد حمدي، وكيل النيابة، لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أمر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيق.