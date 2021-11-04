أخبار عاجلة

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة» -
رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة -
مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون -
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة -
وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية -
فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت -
وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر» -
ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة -
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض -
"الأرصاد" تعلن عن حالة مطرية تبدأ غداً: متوسطة لغزيرة مع زخات من البرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

النيابة الإدارية تحقق في اعتداء معلم على تلميذ بآلة حادة داخل مدرسة

Print
النيابة الإدارية تحقق في اعتداء معلم على تلميذ بآلة حادة داخل مدرسة النيابة الإدارية تحقق في اعتداء معلم على تلميذ بآلة حادة داخل مدرسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباشر النيابة الإدارية بأشمون التحقيقات في شكوى ولي أمر طالب بإحدى المدارس الإعدادية بأشمون، من قيام أحد المدرسين بالمدرسة بالتعدي على نجله باستخدام أداة حادة واحداث جرح قطعي بوجه نجله، وذلك خلال اليوم الدراسي وبمقر المدرسة يوم الاثنين الماضي الموافق الأول من نوفمبر الجاري.

وقيد المستشار سعد الدسوقي- مدير نيابة أشمون الإدارية، البلاغ بالقضية رقم 665 لسنة 2021، وإحالتها للمستشار أحمد حمدي، وكيل النيابة، لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أمر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون

مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون

«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة

«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة