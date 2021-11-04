«فولكس فاجن» تستقطب الشباب بسيارتها الجديدة

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كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» عن سيارتها الجديدة تناسب فئة الشباب، وتحمل اسم «ID.5».

تلك السيارة التي تأتي كنموذج معدّل عن سيارات «ID.4»، التي تم إطلاقها العام الماضي، لكن جاءت بهيكل «كروس أوفيه كوبيه» يقترب في ملامحه من تصميم سيارات «X6» الشهيرة من «بي إم دبليو» .

وتم تجهيز الشركة لقمرة السيارة بالمقاعد التي تتسع لخمسة أشخاص، وحصلت على أنظمة حديثة من «المالتيميديا»، وبإمكانها الاستجابة للأوامر الصوتية والاتصال اللاسلكي مع الهواتف الذكية.

هيكل السيارة بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، بارتفاع 161 سم، وتم تزويدها بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وحصلت على أنظمة للحفاظ على المسار وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، بالإضافة إلى حساسات للضوء والمسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومحرك السيارة كهربائي بعزم 174 حصانًا، أما النموذج الأقوى «ID.5 GTX» حصل نظام دفع رباعي ومحركين كهربائيين بعزم 299 حصانا، يؤمنان تسارعا من 0 إلى 100 كلم/ساعة في ظرف 6.3 ثانية، وبطارية كافية لقطع مسافة 480 كلم بالشحنة الواحدة.

يتم تجهيز السيارة أيضًا باتصال «Car2X»الخاص بالشركة لتحسين السلامة وجمع البيانات، ويمكن تفسير البيانات من المركبات المتوافقة في أسطول الشركة والإشارات من البنية التحتية ضمن دائرة نصف قطرها تصل إلى 800 متر محليًا في جزء من الثانية.

ويتيح ذلك تنبيهات السائق حول المناطق الخطرة والحوادث وحركة المرور الثابتة، يذكر أن الشركة تطلق نسختين من السيارة الكهربائية الجديدة وهما «ID 5» و«ID 5 GTX» الأكثر تميزًا، مع محركات كهربائية مزدوجة عبر كل من المحور الأمامي والخلفي.