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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن قرار استثناء السفن السياحية من زيادة أسعار العبور بقناة السويس، يرجع لكونها الأكثر تأثرا بأزمة فيروس كورونا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قطاع السياحة تأثر وبخسارة كبيرة للغاية بسبب الجائحة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار TeN، المذاعة على شاشة قناة "TeN" ، أن قطاع السياحة مازال يعاني من تداعيات كورونا حتى الآن، وبالتالي جرى استثنائها تماشيا مع الظروف العالمية، وتشجيعا للسياحة والسفن السياحية، كاشفا أن تحديد هذه الرسوم يستغرق وقتا طويلا لدراستها، ويعدها خبراء في الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث، طبقا لمتغيرات السوق العالمي والنقل البحري والنشاط الاقتصادي العالمي.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن زيادة أسعار عبور السفن بقناة السويس بنسبة 6%، سيطبق بداية من فبراير 2022، وذلك لمنح فرصة للشركات لجدولة أمورها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مؤشرات الاقتصاد العالمي ارتفع بنسبة 6%، وتقديرات المؤسسات المالية وارتفاع الطلب على النقل البحري ارتفع حوالي من 6.7% في 2020.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن هيئة القناة لم تقدم على زيادة أسعار رسوم العبور منذ 7 سنوات، وبسبب فيروس كورونا، ليكون هذا تماشيا مع الأحوال الاقتصادية للنقل البحري، بتقديم تخفيضات بين 17% لـ75%.