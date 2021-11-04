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السكة الحديد تواصل تطعيم الموظفين وتطهير القطارات ضد

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السكة الحديد تواصل تطعيم الموظفين وتطهير القطارات ضد فيروس كورونا السكة الحديد تواصل تطعيم الموظفين وتطهير القطارات ضد

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واصلت هيئة السكة الحديد إجراءتها الاحترازية ضد الموجه الرابعة لفيروس كورونا حيث قامت بعملية تطهير للقطارات والمحطات ولارصفة وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات الفريق كامل الوزير- وزير النقل.

وشددت السكة الحديد على ارتداء الكمامات اثناء دخول المحطات واستخدام القطارات، وطالبت الركاب بضرورة الالتزام بالاجراءات وارتداء الكمامة والتباعد.

في الوقت الذي واصلت هيئة السكة الحديد بالتعاون مع وزارة الصحة في تطعيم العاملين في جميع الطوائف، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة منتصف نوفمبر والتي سيمنع خلالها الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح.

المصرى اليوم

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