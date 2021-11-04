استعدادًا لسباق جوي.. منافسة بين سيارتين كهربائيتين طائرتين في الهواء بأستراليا

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تلاقت «سيارتان طائرتان» في الهواء بمنطقة نائية لسباقات السيارات جنوب أستراليا بهدف الاستعداد لمنافسة محتملة لسباق جوي عال السرعة.

وحلقت الطائرة الكبيرة الشبيهة بـ«الطائرة بدون طيار» أسرع من 100 كيلومتر في الساعة لمسافة 10 أمتار، في منطقة «Flinders Ranges» بجنوب أستراليا على بعد حوالي 380 كم شمال عاصمة الولاية أديليد.

تلك التجربة التي أطلقها مسؤولون عن سلسة سباقات «Airspeeder»، وهي منافسة للسيارات الكهربائية الطائرة لتتسابق معًا.

وتأمل «Airspeeder» وشركة «Alauda Aeronautics» الأسترالية المصنعة للطائرات أن تتمكن المركبات في النهاية من حمل طيارين على متنها.

وقالت الشركة في بيان: «ستشهد أحداث السباق شبكة من السيارات الطائرة الكهربائية واسعة النطاق تُعرف باسم (سباقات السرعة) من الشفرة إلى الشفرة في المناظر الطبيعية التي لم تكن فيها رياضة السيارات من قبل».

واستكملت: «أثبتت فترة الاختبار التي استمرت يومين أنها عرض مهم لظروف السباق المباشر التي ستواجهها الفرق والطيارون في (سلسلة السباقات) القادمة».

فيما كشفت الشركة إنها تجند طيارين من رياضة السيارات والرياضات الإلكترونية والطيران، وتأمل في أن تقام سباقاتها في المستقبل القريب بمركبات بدون طيار.

وقالت أنها ترغب في إطلاق سباق جوي للسيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2020.

وقالت الشركة: «ستصدر قريبًا إعلانات عن الدفعة الأولى من الفرق التي ستشارك في السباق الأول التاريخي لسيارات الطيران الكهربائية والمواقع التي ستقام فيها».

أجريت رحلات تجريبية في وقت سابق من هذا العام تحت مراقبة هيئة سلامة الطيران المدني لسيارات طائرة قبل إطلاق سباق من ذلك النوع.

وكان هناك ثلاثة أشخاص يرتدون قمصان سوداء مع سماعات الرأس من أجل الاستعداد لمواجهة بعضهم البعض بتلك السيارات في بيئة صحراوية.

وقالت: «الطيارون سيلعبون نفس الدور الذي لعبه رواد السباقات في نشأة عصور السيارات والطيران في تسريع ثورة التنقل الجديدة».

واستطردت: «نستعد لهذا الشكل الجديد من وسائل النقل وسباقات السيارات، ونرتب لتطوير تقنيات السلامة والأداء والتقنيات الرقمية بشكل سريع.. سوف يسرع هذا من وصول السيارات الطائرة الكهربائية التي تحرر البيئات الحضرية من الازدحام وتحافظ على شكل هواء نظيف للتنقل الجوي المتقدم».