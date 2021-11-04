أول رد من حسن شاكوش بعد عودة قضية ريهام سعيد وترند أغنية عمر كمال

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قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش انه قام بالتنازل عن الدعوى المقدمة للقضاء ضد الإعلامية ريهام سعيد بسبب سبها له، مشيرا إلى انه خلال تواجده بقاعة المحكمة أمام القاضي رفض محامي الاخيرة بتنازلي عن القضية قائلا:«احنا كدا كدا هنكسبها»

وأضاف حسن شاكوش في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»:«مش عايز أي مشاكل مع حد، حقيقي حاولت وبحاول اراضي كل الناس، ولكن عن قضية الاستاذة ريهام سعيد، كنت في انتظار حكم الدعوى التي قدمتها ضدي ولكن الحمد لله دعوتها اترفضت»

وتابع :«بعد كدا انا قولت خلاص الحمد لله مفيش قضية ضدي، قمت قولت اتنازل عن الدعوة التي قدمتها أمامها بسبب سبي، وتنازلت عنها، ولكن خلال الجلسة المحامي الخاص بريهام سعيد، قالى لا حضرتك مش عايزينك تتنازل عن الدعوة احنا كدا كدا هنكسبها»

موضحا:«عمري ما هقف أمام سيدة، وعيب جدا، والقضية تم تأجيلها لأسباب قضائية وانشاء الله في نيتي التنازل والمسامحة»

وعن الاغنية التي أعلن عنها، اليوم رد قائلا:«هو في حاجة نزلت، مفيش أي حاجة نزلت لسه، عشان يحصل القلق ده كله».

كان تصدر اسم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اليوم، محرك البحث جوجل بعد إعلانه أغنية جديدة تجمع بينه وبين صديقه عمر كمال من خلال منشور كتبه على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، ليصبح عمر كمال في أزمة مع نقابة الموسيقيين بسبب تعاونه مع شاكوش الموقوف عن الغناء بقرار من النقابة.

وكان علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على، مشيرا غلى عدم رغبته في استكمال الدعوى وقال: «عفا الله عما سلف»، وتابع: «قضية الأستاذة ريهام سعيد اترفضت، وقضيتي لسه مكملة، بس أنا قررت التنازل عن الدعوى، وعفا الله عما سلف».

ونشر حسن شاكوش عبر صفحته الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو أكد من خلاله تنازله عن القضية المتعلقة بالإعلامية ريهام سعيد. وعلق شاكوش على الفيديو الذي نشره قائلاً: «عفا الله عما سلف»، وعبّر عن عدم رغبته في استكمال مقاضاة ريهام سعيد، لافتاً إلى أن: «قضيه الإعلامية ريهام سعيد قد تم رفض الدعوى المقامة ضدي الحمد لله وأشكر القضاء العادل».

ورد «شاكوش» على تعليق ريهام سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن المبلغ الذي طلبه لإحياء حفل لأبنائها لم يكن كبيراً كما قالت، موضحاً أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة بينهما، وخروج الطرفين في عدة فيديوهات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الأمر، وتم رفع دعوى قضائية بتهمة سب وقذف من الطرفين انتهت برفض دعوى ريهام سعيد وتنازل حسن شاكوش عن دعواه.

ومن جانبها قررت محكمة جنح قسم الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى السب والقذف المقامة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 14 نوفمبر الجارى للمذكرات.

ورفض شعبان سعيد المحامى ودفاع الإعلامية التصالح مع «شاكوش»، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته في براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى، لموعد 14 نوفمبر الجاري.