رضا شحاتة: الفوز على فاركو جاء في وقته.. وأرحب بالعمل مع موسيماني

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أعرب رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على فاركو، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الجونة الفوز على بيراميدز، بهدف نظيف، في المبارة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات تليفزيونية :«حققنا فوزًا مهمًا على فاركو، الذي يمتلك لاعبين مميزين، مباراة اليوم كانت بست نقاط، وهذا الفوز جاء في وقته بعد الخسارة في الجولة الماضية الماضية امام مصر المقاصة».

وأضاف :«اشكر اللاعبين على الاداء الذي ظهروا عليه خلال المباراة واصرارهم على تحقيق الفوز. لتعويض الهزيمة السابقة».

وبسؤاله عن حقيقة تواصل مسؤولي النادي الأهلي معه، لكي يتولى منصب المدرب العام، قال:«سعيد جدًا بارتباط اسمي بالنادي الأهلي، ولكن لم يحدث أي تواصل معي من جانب مسؤولي القلعة الحمراء، هذا الكلام يتردد في وسائل الاعلام فقط، ولا يوجد أي شئ رسمي».

وتابع :«لا أمانع في العمل مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، في المادي الأهلي في أي منصب، ولكن الأهم هو أن يكون لي دور مع الفريق»