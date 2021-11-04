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الضحية الثانية .. بسيوني يرحل عن تدريب طلائع الجيش

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الضحية الثانية .. بسيوني يرحل عن تدريب طلائع الجيش الضحية الثانية .. بسيوني يرحل عن تدريب طلائع الجيش

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أعلن عبدالحميد بسيوني رحيله عن تدريب طلائع الجيش بعدما تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر الفريق بمستوى فني متراجع خلال جولات النسخة الحالية حيث تلقى خسارة أولى أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية ثم الهزيمة من بهدفين دون رد.

وخالف بسيوني توقعات الكثير من المتابعين وذلك بعد الانطلاقة القوية للموسم الحالي بتحقيق لقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان طلعت يوسف قد رحل رسميًا عن تدريب الإسماعيلي بالأمس، بعد خلافات مع رئيس النادي الجديد يحيي الكومي الذي اعترض على النتائج القاسية رغم غياب المدرب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ولم تُفصح إدارة طلائع الجيش حتى الآن عن الأسماء المقترحة لخلافات عبدالحميد بسيوني أو التعليق على قرار استقالته سواء بالقبول أو الرفض.

ويسعى نادي طلائع الجيش إلى تدارك الأمور مبكرًا والخروج من المناطق المتأخرة لتفادي الهبوط خاصة في ظل التنافس الكبير بين الأندية في النسخة الحالية.

ويعد عبدالحميد من أبرز مدربي الكرة المصرية الجدد حيث سبق له الظهور بمستوى جيد مع حرس الحدود بالإضافة إلى ولاية سابقة مع طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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