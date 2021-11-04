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ندوة حوارية حول دور المرأة العمانية في تحقيق رؤية عُمان 2040

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ندوة حوارية حول دور المرأة العمانية في تحقيق رؤية عُمان 2040 ندوة حوارية حول دور المرأة العمانية في تحقيق رؤية عُمان 2040
مسقط - " وكالة أخبار المرأة "

 نظمت جمعية المرأة العمانية بمسقط اليوم ندوة حوارية بعنوان /دور المرأة العمانية في تحقيق رؤية عُمان 2040 / تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي.
وتضمنت الندوة الحوارية التي أقيمت بمقر جمعية المرأة العمانية بمسقط جلستي عمل حيث ناقشت الجلسة الأولى 3 أوراق عمل وهي /المرأة العمانية..المكتسبات والرؤية المستقبلية/ و /دور المرأة العمانية في تحقيق رؤية عُمان 2040 في مجالي التعليم والبحث العلمي/ و/عودة التقدير إلى صفة ربة البيت/.
أما الجلسة الثانية فقد ناقشت 4 أوراق عمل وهي /المشاركة السياسية للمرأة العمانية وتأثيرها على صنع القرار الوطني/ و /موضوع المرأة والابتكار ..دور كبير في تحقيق رؤية عُمان 2040 / و/المرأة محور التنمية / و/ المرأة شريك رئيس في تحقيق الاستدامة البيئية/.

وكالة أخبار المرأة

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