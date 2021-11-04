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نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق يكشف حقيقة فتح العمرة للمصريين

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نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق يكشف حقيقة فتح العمرة للمصريين نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق يكشف حقيقة فتح العمرة للمصريين

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قال باسل ، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن المملكة العربية تراجعت عن تطبيق بعض الاجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وهذا قد يكون مؤشر على عودة السعودية للحالة الطبيعية لإعداد العمرة بإذن الله

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين ، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن تكون الصورة واضحة للعمرة ولشروط السفر بالنسبة للمصريين قبل نهاية هذا العام.

ولفت إلى أن السعودية لم تفتح العمرة حتى هذه اللحظة ، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة تسبق فتح العمر وهي فتح الطيران المباشر بين البلدين، بدلاً من السفر عن طريق دول أخرى.

المصرى اليوم

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