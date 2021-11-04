البحوث الفلكية عن تصريحات اختفاء الاسكندرية : حق يراد به باطل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اختفاء الاسكندرية بسبب التغيرات المناخية، قائلاً: «هذه التصريحات حق يراد به باطل».

وتابع «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس ان ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحر، وهذا من شأنه أن يؤثر على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة 4 درجات، قد يؤدي إلى هبوط المدن الساحلية بعد 100 أو 200 عام.

ولفت إلى أن الدول تضع خطط للحفاظ على السواحل المصري من التآكل، خاصة ان هناك استثمارات مهولة للحكومة للشركات والقطاع لخاص على السواحل المصرية، ومن اهلم وضع استراتيجية لمواجهة مخاطر ارتفاع سطح البحر أو هبوط الدلتا«.