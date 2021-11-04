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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي بالمنيا

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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي بالمنيا إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي بالمنيا

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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب قرية شوشة، بمركز سمالوط بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 5284 ق ر ط ملاكي، بآخري رقم 9578 ن ر د، ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب قرية شوشة، بمركز سمالوط، بسبب التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم أمل عبد الرازق عبد الجليل، 17 سنه، وماجة عبد البر عبد الوهاب، 17 سنه، وشقيقتها هايدي – 15 سنه، ونادية عبد العاطي قذافي، 23 سنه، وناصر رشدي الحمد، 23 سنه، وشقيقته اعتماد، 40 سنه، ومؤمن يسري رشدي، 20 سنه، وشقيقة يسرى ، 40 سنه، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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