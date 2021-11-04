إصابة 15 شخصًا بينهم صينيين في تصادم ملاكي بميكروباص بالعلمين

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أصيب 15 شخصا في حادث تصادم وقع منذ قليل على طريق العلمين بين سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص.

وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها وجود اثنين من المصابين يحملان الجنسية الصينية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي.

كانت إسعاف مطروح قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مطروح الساحلي عند مدينة العلمين بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي نتج عنه إصابة 15 شخصًا، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث بحوالي 6 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وتجري مستشفى العلمين المركزي الإسعافات الأولية للمصابين الخمسة عشر، وأفادت معلومات أولية بأن جميع المصابين حالتهم العامة متوسطة.