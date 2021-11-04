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تداول 29 ألفًا و759 طن بضائع عامة ومتنوعة و337 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 29 ألفًا و759 طن بضائع عامة ومتنوعة و337 شاحنة بموانئ البحر الأحمر تداول 29 ألفًا و759 طن بضائع عامة ومتنوعة و337 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 29 ألفا و759 طن بضائع عامة ومتنوعة، و337 شاحنة، شملت حركة الصادرات 25 ألفا و542 طنًا، بضائع عامة و242 شاحنة.

وبحسب بيان، الخميس، شملت حركة الواردات 4217 طن بضائع عامة و95 شاحنة، حيث يتواجد 10 سفن على ارصفة الموانئ.

في الوقت الذي استقبل ميناء سفاجا السفينة امل والسفينة دليلة بينما غادر الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس والحرية وتم تصدير 25000 طن فوسفات و180 شاحنة واستقبال 70 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء ( وصول / سفر ) حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 217 طنًا، وتصدير 62 شاحنة بحمولة 542 طن كما استقبل ميناء السويس السفينة اكرام لتفريغ حمولة 4000 طن ردة.

المصرى اليوم

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