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كشف خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التفاصيل المتعلقة بالبدء في تنفيذ نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال «عباس» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الخميس إن انتقال موظفي الدولة سيكون انتقال مرحلي تجريبي في ديسمبر المقبل تبدأ بالمسئولين عن المقار وبعدها سيتم نقل باقي موظفي الدولة تباعًا خلال فترة الـ6 أشهر .

وأكد أن نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية لن يؤثر على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خاصة أن أغلب الخدمات الحكومية موجودة على الموقع الالكتروني، لافتًا إلى أن الانتقال التجريبي سيكون من 200 إلى 250 موظفًا .

وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز مالية للمنتقلين للعاصمة الإدارية كما سبق وأعلن رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن هناك خطة متكاملة من وزارة النقل من أجل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية.