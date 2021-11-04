أخبار عاجلة

ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة -
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض -
"الأرصاد" تعلن عن حالة مطرية تبدأ غداً: متوسطة لغزيرة مع زخات من البرد -
عام على دخول قوات السلام الروسية قره باغ -
تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور) -
الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي -
3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو -
«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه -
«معلومات الوزراء» يصدر العدد العاشر من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة» -
ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عطية الطنطاوى: تحذيرات غرق الإسكندرية ليست مفاجأة

Print
عطية الطنطاوى: تحذيرات غرق الإسكندرية ليست مفاجأة عطية الطنطاوى: تحذيرات غرق الإسكندرية ليست مفاجأة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية، إن تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، ليست مفاجأة بل كانت متداولة منذ سنوات عدة،

وأوضح عطية الطنطاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم ذكره حول تأثر الإسكندرية حال ارتفاع حرارة الكوكب سيناريوهات يضعها العلماء.

وأضاف عميد كلية الدراسات الإفريقية، أن جميع المدن الساحلية في العالم معرضة للخطر لو ارتفع منسوب سطح البحر واحد متر، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب وذوبان الجليد وغيرها من الكوارث.

وتابع عطية الطنطاوي أن هناك توقعات لارتفاع درجة حرارة الكوكب 4 درجات بحلول 2100، مشيرا إلى أن الدول العظمى المسئولة عن التلوث المناخي لا تتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية، في حين أن الدول النامية التي لم ترتكب أخطاء جسيمة في تلوث المناخ هي من تتأثر بشكل مباشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة

«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة

وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية

وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت

وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر»

وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر»