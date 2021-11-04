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بسبب مبالغ «العجز والشيخوخة».. عقوبة تأديبية لمسئولين بهيئة الإسعاف

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بسبب مبالغ «العجز والشيخوخة».. عقوبة تأديبية لمسئولين بهيئة الإسعاف بسبب مبالغ «العجز والشيخوخة».. عقوبة تأديبية لمسئولين بهيئة الإسعاف

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير إدارة الحسابات ومراقب وزارة المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية بخصم ١٥ يومًا من أجرها، وغرمت مدير إدارة الشؤون المالية بالإدارة المركزية بهيئة الإسعاف المصرية بغرامة توازى 15 يومًا من الأجر الوظيفي، لخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي عام 2015، باثبات المبلغ المنصرف في التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة بقيمة أقل من الأرصدة المنصرفة فعليًا.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، انها أثبتت المبلغ المنصرف على بند المزايا التأمينية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة أقل من الأرصدة المنصرفة فعلياً بقيمة (415،165،66) جنيهًا.

كما أثبتت المبلغ المنصرف على بند التدريب بالزيادة عن الأرصدة الفعلية التي تم صرفها على البند وذلك بقيمة (349137،5) جنيه خلال العام المالي 2015/2016 بالحساب الختامي بموازنة هيئة الإسعاف المصرية عن العام المالي 2015/2016، كما وافقت على صرف مبلغ (415000) جنيه بالتجاوز على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وعدم اتباع الإجراءات القانونية لسد العجز الموجود بموازنة الهيئة بهذا البند عن العام المالي 2015/2016. فيما نسب للمحال الثاني، الموافقة على صرف مبلغ (415000) جنيه والتأشر على استمارات صرف هذا المبلغ بالسماح بالصرف على بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بقيمة المبلغ المذكور على الرغم من أن هذه الموافقة كانت بالتجاوز بالصرف على هذا البند، لوجود عجز في موازنة هذا البند بقيمة المبلغ المنصرف خلال العام المالي 2015/2016.

المصرى اليوم

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