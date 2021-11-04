أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحد مستوردي الأسمدة عن أزمة الفلاحين: سوء إدارة وتنظيم

Print
أحد مستوردي الأسمدة عن أزمة الفلاحين: سوء إدارة وتنظيم أحد مستوردي الأسمدة عن أزمة الفلاحين: سوء إدارة وتنظيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس عبدالمنعم سالم، أحد مستوردي الأسمدة، أسباب أزمة نقص السماد بالجمعيات الزراعية، موضحا أنها ناتجة عن سوء إدارة وتنظيم تحديد مواعيد صرف الكارت الذكي للفلاح.

وقال عبدالمنعم سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أزمة الفلاح جاءت نتيجة عدم ترتيب صرف الأسمدة وتأخير القرارات، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى قرار سريع مثلما يفعل الرئيس عبدالفتاح .

وأضاف أحد مستوردي الأسمدة، أن الشفافية والتنظيم وترتيب مواعيد تسليم كارت الفلاح هو الحل لتلافي أزمة الفلاح، موضحًا أن ارتفاع السماد زود العبء على الفلاح البسيط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال

السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يصدر قرارا بفصل معاون بالنيابة العامة (تفاصيل)

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا