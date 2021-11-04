أحد مستوردي الأسمدة عن أزمة الفلاحين: سوء إدارة وتنظيم

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كشف المهندس عبدالمنعم سالم، أحد مستوردي الأسمدة، أسباب أزمة نقص السماد بالجمعيات الزراعية، موضحا أنها ناتجة عن سوء إدارة وتنظيم تحديد مواعيد صرف الكارت الذكي للفلاح.

وقال عبدالمنعم سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أزمة الفلاح جاءت نتيجة عدم ترتيب صرف الأسمدة وتأخير القرارات، مشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى قرار سريع مثلما يفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أحد مستوردي الأسمدة، أن الشفافية والتنظيم وترتيب مواعيد تسليم كارت الفلاح هو الحل لتلافي أزمة الفلاح، موضحًا أن ارتفاع أسعار السماد زود العبء على الفلاح البسيط.