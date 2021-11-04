"معرض المجوهرات الفريدة" يخطف أنظار زواره ويمكّنهم من الشراء الفوري

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كأول معرض من نوعه.. وتشديد على تفوق "موسم الرياض" وابتكاراته

يستمر معرض المجوهرات الفريدة، الذي يُقام في منطقة "واجهة الرياض"، في خطف أنظار زواره، ضمن الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض 2021، عبر سماح المعرض بالشراء الفوري للمجوهرات الفريدة، كأول معرض من نوعه يقدم ذلك.

يأتي ذلك تشديدًا على تفوق موسم الرياض وابتكاره لفعاليات عالمية تتسم بالفرادة والتميز، إلى جانب التجربة الحصرية الفاخرة التي يقدمها الموسم عبر المعارض والفعاليات التي ينظمها، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المعرض الذي يستمر حتى 6 نوفمبر الحالي، عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa

ويضم المعرض أرقى المجوهرات الثمينة من تصميم الصانعين البارعين في مجال صناعة الحُلي والمجوهرات، كما يُعد الأكبر في الخليج العربي والشرق الأوسط وأوروبا، ويحتوي على أندر الساعات التاريخية والتراثية على المستوى العالمي.

وينقسم المعرض إلى أربع قاعات، تعكس كلٌ منها فصلاً من فصول السنة الأربعة (الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء)، وترمز كل قاعة إلى اختلاف آلية استخراج الأحجار الكريمة من الأرض والبحر تبعًا لاختلاف فصول السنة.

كما يحتضن المعرض في قاعاته أركانًا متنوعةً للحِرفيَّات السعوديَّات في مجال المجوهرات، تجاوز عددها 17 ركنًا، إضافةً إلى احتوائه على أكبر خاتم مرصّع بالألماس في العالم، وأغلى ماسة زرقاء في العالم تزن 10 قراريط، وقناع مرصع بالكامل بالألماس.

ويعكس معرض المجوهرات الفريدة ثقافةً كلاسيكيةً بكل زواياها، فالتجربة لا تقتصر على مشاهدة المجوهرات الثمينة أو اقتنائها، بل يمكن للزوار مشاهدة عروضٍ حية لفحص المجوهرات المبيعة والمرخصة من وزارة التجارة، إضافةً إلى عروضٍ موسيقية حية لعددٍ من العازفات الأوروبيات.

ويشهد المعرض فعاليات مجتمعيةً، كجناح الطفل الذي خُصص لتنمية قدرات الأطفال في مجال استثمار المجوهرات، إضافةً إلى تقديم المعرض جوائز قيمة لأفضل تصميم قطعة مجوهرات للمصممين المحليين الناشئين.موسم الرياض