الجونة يهزم فاركو في الدوري المصري

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تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على منافسه فاركو بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وسط رغبة حقيقية من كلا المدربين في تحقيق الفوز خاصة مجدي عبدالعاطي الذي يسعى لتقديم أوراق اعتماده مع الفريق الصاعد حديثًا إلى الأضواء والشهرة.

وعجز فريق فاركو عن تشكيل خطورة حقيقية فيما جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمود شبراوي في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز ريتفع رصيد الجونة إلى 4 نقاط في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يظل فاركو بدون نقاط في المركز قبل الأخير.