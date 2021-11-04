أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجونة يهزم فاركو في الدوري المصري

Print
الجونة يهزم فاركو في الدوري المصري الجونة يهزم فاركو في الدوري المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن فريق الجونة من تحقيق الفوز على منافسه فاركو بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وسط رغبة حقيقية من كلا المدربين في تحقيق الفوز خاصة مجدي عبدالعاطي الذي يسعى لتقديم أوراق اعتماده مع الفريق الصاعد حديثًا إلى الأضواء والشهرة.

وعجز فريق فاركو عن تشكيل خطورة حقيقية فيما جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمود شبراوي في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز ريتفع رصيد الجونة إلى 4 نقاط في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يظل فاركو بدون نقاط في المركز قبل الأخير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه

«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه

«معلومات الوزراء» يصدر العدد العاشر من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة»

«معلومات الوزراء» يصدر العدد العاشر من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة»

بسبب صعوبة منهج «رابعة ابتدائي» .. طلب إحاطة لإستدعاء وزير التعليم لـ«النواب»

بسبب صعوبة منهج «رابعة ابتدائي» .. طلب إحاطة لإستدعاء وزير التعليم لـ«النواب»