«أورمان الشرقية» تشارك في المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف الطبي علي مرضى العيون

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ،من خلال تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لهم.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية والنبيلة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للوصول إلى المناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك بدور جمعية الأورمان ومشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة»، لتوقيع الكشف الطبي على مرضي العيون بمركز ومدينة أبوحماد، متمنيا استمرار تلك المبادرات التي تساهم في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

من جانبه أشار سيد رجب مدير جمعية الاورمان بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، تم تنفيذ مبادرة نور حياة على مدار يومين بالنادي الاجتماعي بمركز أبوحماد، لتوقيع الكشف الطبي في مجال أمراض العيون على 800 مواطن من قرى «القطاوية- نزلة العزازى- كفر العزازي- صفط الحنا- الصوة -كفر حافظ- طويحر- المنشية»، بمركز أبوحماد وكذلك أهالي مدينة القرين.

وأضاف مدير جمعية الأورمان أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات طبية متميزة ،من تشخيص وعلاج مبكر لمرضي العيون، وعمل نظارات طبية للحد من الإصابة بالعمى وضعف الإبصار، وذلك بالتنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة والتي تمتلك أكبر صرح طبي لعلاج أمراض العيون، ومجهز بأجهزة حديثة وأطباء مهرة يقدمون افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي، لافتاً إلى أن الجمعية تقوم بتجميع المرضى من خلال فرع المكتب الزقازيق والإنتقال للكشف عليهم، وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للمرضي وتوزيع هدايا عينية عليهم.