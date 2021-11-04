CBC تعرض حفل النجم مدحت صالح الليلة بمهرجان الموسيقي العربية.. تفاصيل

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قررت قنوات cbc بث حفل المطرب الكبير مدحت صالح، ضمن فعاليات الليلةالثالثة من فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية،الليلة، في تمام الساعة. 11.30 مساءا ، وتعاد عبر شاشة قناة الحياه دراما اليوم 01:30 بعد منتصف الليل غدا 00:30 بعد منتصف الليل اون دراما اليوم 03:00 بعد منتصف الليل غدا 03:00 بعد منتصف الليل.

الحفل يشارك فيه عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويتضمن نخبة مختارة من أشهر اعمال مدحت صالح الخاصة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، يسبقه فاصل لمطربي الأوبرا نهي حافظ، رحاب عمر ووليد حيدر ويضم مختارات من أهم مؤلفات الطرب.