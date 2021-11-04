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وزيرة الدولة للشؤون السويسرية: فخورون بالشراكة طويلة الأمد مع ونتطلع للمزيد

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وزيرة الدولة للشؤون السويسرية: فخورون بالشراكة طويلة الأمد مع مصر ونتطلع للمزيد وزيرة الدولة للشؤون السويسرية: فخورون بالشراكة طويلة الأمد مع ونتطلع للمزيد

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ألقت السيدة ماري جابريل إنأيشن فلايش، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، كلمة مسجلة عبر الفيديو بمناسبة إطلاق البرنامج الجديد للتعاون، حيث عبرت عن فخرها بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، والنتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، متطلعة لمزيد من التعاون من خلال برنامج التعاون الجديد لتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء خلال إطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين جمهورية العربية ودولة سويسرا للفترة من 2021\2024، وذلك بمشاركة وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة السفيرة باتريشيا دانزي، رئيسة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير دومينيك بارافيتشيني، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة للتعاون الاقتصادي، والسفيرة السويسرية الجديدة بالقاهرة السيدة إيفون باومان، وعدد من المسئولين، وذلك في ضوء سعي وزارة التعاون الدولي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ووضع خطط التعاون المستقبلية بما يعزز أجندة الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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