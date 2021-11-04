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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي شهرنا الجاري.

ووصلت إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر الماضي.

وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة، وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر، منذ يوليو 2011، وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 بالمئة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر «فاو» لأسعار الحبوب 3.2 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري، وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمئة خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسيا، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح بنسبة 5% وسط انحسار الكميات المتاحة عالميًا بسبب انخفاض المحاصيل لدى الدول المصدرة الرئيسية، بما فيها الاتحاد الروسي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسية الأخرى بدورها عن مستواها المسجل في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 9.6 في المائة في أكتوبر الجاري، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق، وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصويا ودوار الشمس وبذور اللفت.

وقد ارتفعت أسعار زيت النخيل للشهر الرابع على التوالي، مدعومة إلى حد كبير باستمرار التخوّف من ضعف المحصول في ماليزيا بسبب النقص المستمر في اليد العاملة المهاجرة.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 0.7 في المائة عن قيمته المعدلة في سبتمبر الماضي، مواصلاً انخفاضه للشهر الثالث على التوالي. كما هبطت الأسعار الدولية للحوم الأبقار من البرازيل، وارتفعت أسعار لحوم الدواجن والأغنام، مدفوعة بالطلب العالمي المرتفع والتوسع المحدود المتوقع للإنتاج.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 1.8 في المائة عما كان عليه في شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا أول تراجع له بعد تصاعده لستة أشهر متتالية. ويرجع هذا الهبوط بصورة رئيسية إلى محدودية الطلب العالمي على الاستيراد، واحتمال توفر إمدادات ضخمة قابلة للتصدير من جانب الهند وتايلند، فضلًا عن ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.

ويتوقع للمخزونات العالمية للحبوب أن تنخفض بحلول نهاية مواسم عام 2022 عن مستوياتها المسجلة في بداية الموسم بنسبة 0.8 في المائة، لتصل إلى 819 مليون طن. وبالتالي، من المتوقع أن تنخفض نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى الاستخدام انخفاضًا طفيفًا، من 29.4 في المائة خلال الفترة 2020/2021، إلى 28.5 في المائة خلال الفترة 2021/2022، ولو أنها لا تزال تعكس مستوى مريحًا إجمالًا.

وبعد زيادة التوقعات هذا الشهر بشأن التجارة العالمية للقمح والأرز التي كانت أقوى مما كان متوقعًا، يُرتقب للتجارة العالمية للحبوب الآن أن تتوسع لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا في الفترة 2021/2022 يبلغ 478 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3 في المائة عن مستواها المسجل في الفترة 2020/2021.