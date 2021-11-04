أخبار عاجلة

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم" -
انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس -
الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا -
محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي -
مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر -
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخصوص -
مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان: اعتذار عن تصريح قرداحي غير وارد

Print
لبنان: اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد لبنان: اعتذار عن تصريح قرداحي غير وارد

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أن اعتذار عن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي "غير وارد لأن الحكومة لم تخطئ، وتصريحه كان قبل تشكيل الحكومة".

وقال بو حبيب إن الحكومة لم تكن مطلعة على تصريح قرداحي، مشددا على "أننا مصرين أن يكون عندنا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة العربية ، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة , و نحن دولتان مستقلتان وكان في تعاون هائل بيننا تاريخيا".

وعن إمكانية استقالة قرداحي، قال: "من غير الواضح ما إذا كانت استقالته ستحل الخلاف مع السعودية في هذه المرحلة رغم أنها قد تكون كافية للآخرين في الخليج".

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا

"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا