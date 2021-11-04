جهاز تنمية المشروعات: 10.4 مليار جنيه تمويل لمشروعات المرأة خلال 7 سنوات

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شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مؤتمر «الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي»، والذي يعقد في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة الدكتورة هدى يسى .

وشهد المؤتمر تقديم عرض حول مختلف أنشطته المالية وغير المالية التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت سالى سعدة، مدير المكتب الفني بالجهاز خلال العرض التقديمى، خلال فعاليات المؤتمر، الخميس، أن الجهاز يهتم بمشروعات المرأة وتطوير قدراتها وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية مهاراتها حيث قام بضخ اجمالى قدره 10.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بمختلف المحافظات وذلك في الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر من العام الحالي.

وأضافت «سعدة» أن الجهاز ينفذ عدد من المبادرات المتنوعة لدعم وتمكين المرأة في مجالات الحرف التقليدية في محافظات الوادي الجديد، البحر الأحمر، المنيا، شمال سيناء، والفيوم وأوضحت أن الجهاز يُعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على شهادة ختم النوع الاجتماعي gender seal عام 2019، مشيرة إلى أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية، وثاني دولة على مستوي العالم التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وهو بمثابة شهادة عالمية يتم منحها للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

واستعرضت مدير المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات خلال مشاركتها في جلسات المؤتمر جهود الجهاز في دعم أنشطة المرأة بالتعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ملايين النساء من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ورائدات الأعمال بالقارة في 38 دولة، من خلال إطلاق منصة «صوت خمسين مليون امرأة أفريقية» عام 2020 تحت رعاية منظمة الكوميسا.

وقد تم على هامش المؤتمر تنظيم معرض لعدد من أصحاب المشروعات الصغيرة من السيدات حيث عرضن منتجات يدوية متميزة لاقت اعجاب الحضور.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات وقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب- أحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية- بهدف التوسع في تمويل ودعم مشروعات المرأة المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة والعمل على تنمية استدامة المشروعات المملوكة للمرأة، على أن يتيح الجهاز بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر كما سيقوم بتدريب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد.

يأتى ذلك في إطار حرص الجهاز على نشر ثقافة العمل الحر لإقامة مشروعات صغيرة جديدة تساعد المواطنين خاصة الشباب والمرأة على توفير موارد اقتصادية مناسبة تعمل على تحسين مستوى معيشتهم وقيام الجهاز بالمشاركة في فعاليات متنوعة لتبادل الخبرات التنموية والاقتصادية بينه وبين مختلف المؤسسات التنموية في الدول العربية والأفريقية الشقيقة لتعميق التعاون في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول.

مؤتمر "الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي"

مؤتمر "الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي"