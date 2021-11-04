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«جميعهم من المنشآت الصغيرة».. فوز 12 مرشحًا بالتركية في انتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية

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«جميعهم من المنشآت الصغيرة».. فوز 12 مرشحًا بالتركية في انتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية «جميعهم من المنشآت الصغيرة».. فوز 12 مرشحًا بالتركية في انتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية

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أسفرت الانتخابات غرفة صناعات الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2021-2025، التي أجريت، الخميس، عن فوز 12 مرشحا بالتزكية، جميعهم ضمن فئة المنشآت الصغيرة، حيث لم يتقدم أحد من المرشحين لشغل عضوية المقاعد المخصصة لفئتي المشروعات الكبيرة والمتوسطة، تبعا لطبيعة هذه الصناعة التي تنتشر فيها الاستثمارات الاقل من 50 مليون جنيه.

وضمت قائمة الفائزين كلا من فاطمة على شركة كميت للتجارة، ومنى الإبياري مؤسسة إبداع مني الإبياري للتنمية، وحمادة العدلي شركة العادلي لتصنيع وتجارة السجاد، ومحمد مصطفى الصغير جمعية عمر بن الخطاب، وسمير زقزوق شركة سمير فهمي زقزوق.

كما فاز كل من هشام الجزار شركة يدوي، وإسماعيل بلدوزر شركة البلدوزر، ونانيس عبداللطيف شركة نانيس للمفروشات اليدوية، ومجدي المزين شركة هاميس لتوريد الكليم، ونرمين الدمرداش شركة مصاغ، ومحمد المشار شركة الحلى لتشغيل المعادن ومنتجات خان الخليلي، ورحاب منصور شركة ميم البلد.

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