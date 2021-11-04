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فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين

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فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين

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عقدت انتخابات غرفة صناعة البترول والتعدين لانتخابات الدورة الجديدة 2021-2025، صباح اليوم الخميس.

وأعلنت اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة اللواء مؤمن مخيمر، عن فوز 12 مرشحًا بالتزكية بعد تنازل مرشح، ويتم اختيار 12 عضوًا في مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، وتُعين وزيرة التجارة والصناعة 3 أعضاء.

وفاز في القائمة عن المنشآت الكبيرة كلا من عادل يحيى شركة سيناء للمنجنيز، وعبداللطيف الكردي الشركة المصرية والمعادن بالفيوم، وأيمن نجيب، الجمعية التعاونية للبترول، ومحمد إبراهيم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

وفاز في قائمة المنشآت المتوسطة، خالد أبوبكر شركة ماستر جاس، وعماد عبدالرزاق حسن عبدالرزاق، شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، ومحمد سعد الدين، شركة غازتون لنقل وتوصيل الغاز، حسانين محمد حسانين شركة الغاز الطبيعي للسيارات/ كارجاس.

عن المنشآت الصغيرة، فاز كلا من تامر أبوبكر شركة كويل إنرجي، ومحمد المليجي شركة بترول خليج السويس/ جابكو، وسعيد عبدالمنعم شركة خالدة للبترول، وبهاء غبريال جيد غبريال شركة ريال للمحاجر.

المصرى اليوم

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