بيدرو : محمد صلاح هو اللاعب رقم 1 في العالم

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أكد بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا أن في الفترة الحالية فريقه يعيش فترة انتقالية ويسعى لترتيب الأوراق داخل الفريق في أسرع وقت.

وقال بيدرو في تصريحات لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن المنتخب ظل بـ 7 أشهر تقريبا بدون تدريبات او معسكرات منتظمة.

وتابع أنه يعلم ان المباراة أمام المنتخب الوطني المصري ستكون صعبة لأن منتخبنا ومنتخب مصر لديهم عناصر مميزة من اللاعبين.

وأتم أن محمد صلاح هو اللاعب رقم 1 في العالم في الوقت الحالي، ومواجهة منتخب مصر فرصة للاعبي أنجولا للعب ضد محمد صلاح لأن منتخب الفراعنة أصبح أكثر جاهزية بمشاركة صلاح المنتظرة.