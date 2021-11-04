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يرى لاعب الأهلي السابق، السيد حمدي، إن محمد مجدي «أفشة»، هو أهم لاعب بتشكيل الأهلي.

وأضاف حمدي في تصريحات تليفزيونية :«أُفضّل أكرم توفيق عن محمد هاني، أكرم يُسير بصورة جيدة ويتسحق التواجد كأساسي في المنتخب والأهلي، هاني لاعب جيد ولكن الاستمرارية الآن لأكرم توفيق كنت راضيًا لفترات عن أداء هاني ولكن قل مستواه مما منح الفرصة لأكرم توفيق».

وأتم تصريحاته بقوله:«أرى أن مصطفى فتحي وزيزو الأخطر بالزمالك، مصطفى فتحي إضافة قوية للزمالك وهو لاعب مهاري، زيزو من أفضل اللاعبين يُدافع ويُسدد جيدًا وفي حالة بدنية وفنية جيدة ولو كنت مدربًا للزمالك لبدأت بمصطفى فتحي أساسيًا ولكن كجناح وليس رقم 10».