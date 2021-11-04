مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-11-2021 والقنوات الناقلة .. جالطة سراي ضد لوكوموتيف موسكو

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يشهد اليوم الخميس 4-11-2021 إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية في الدوري المصري والدوري السعودي، بالإضافة إلى مسابقتي الدوري والمؤتمر الأوروبي.

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من الدوري المصري بأربع مباريات في وقت واحد، وأبرز مواجهات الإسماعيلي أمام البنك الأهلي .

وفي الدوري السعودي، ستقام عدة مواجهات أبرزها لقاء اتحاد جدة الذي يضم أحمد حجازي أمام نظيره الفتح.

تنطلق الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي بعدد من المباريات المهمة والقوية مع احتدام المسابقة.

تعد مباراة جالطة سراي أمام لوكوموتيف موسكو أحد أهم اللقاءات اليوم، حيث يشهد تواجد المحترف المصري مصطفى محمد بقميص الفريق التركي.



الإسماعيلي ضد البنك الأهلي وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع على تايم سبورتس 1

مصر المقاصة أمام سيراميكا كليوباترا وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وتبث على قناة ON Time Sports 2

الجونة ضد فاركو وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة ON Time Sports 3

المقاولون العرب أمام الجيش وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة ON Time Sports 2

بيراميدز و الاتحاد السكندري تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتبث على قناة ON Time Sports 1



الهلال أمام ضمك وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:50 عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة 5:50 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة SSC Sport 1.

تنطلق مباراة الفيصلي وأبها في تمام الساعة 4:55 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 05:55 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة SSC Sport 6.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 07:45 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة SSC Sport 5.



تنطلق مباراة ليون وسبورتنج براجا في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 08:45 مساء بتوقيت السعودية.

بي إس في أيندهوفن - موناكو في تمام الساعة 07:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 08:45 مساء بتوقيت السعودية.

جالطة سراي vs. لوكوموتيف موسكو في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 08:45 مساء بتوقيت السعودية، بثها برنامج beIN Sports 3 Premium.

انطلاق مباراة نابولي وليجيا وارسو في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 08:45 مساء بتوقيت السعودية، وتبث على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تنطلق مباراة فنربخشة ورويال أنتويرب في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة بايرن ليفركوزن وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، وتبث على قناة beIN Sports HD 3 الإنجليزية.

انطلاق مباراة لاتسيو ومرسيليا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports xtra 1.

تنطلق مباراة رابيد فيينا ودينامو زغرب في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

رين vs. مورا انطلاق المباراة في الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة توتنهام وفيتزي أرنهيم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.