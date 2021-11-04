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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، بقيمة تتراوح مابين 2 إلى 4 جنيهاتت بعدما انخفض مساء الأربعاء بقيمة تصل إلى 8 جنيهات وذلك استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا والذى يحاول تعويض الخسائر التي حققها مساء الأربعاء بعدما وصل لأدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، ويتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تستجيب الأسواق المحلية لحظيا لما يحدث بالسوق العالمى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، من 773 إلى 775 جنيهًا للجرام.

وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 883 إلى 885 جنيها .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 773 إلى 775 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 662 إلى 664 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6184 إلى 6200 جنيهًا.

وهذه الأسعار أعلنتها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم بعد تصريحات باول جيروم رئيس الفيدرالى والتى أكد فيها أن التضخم سيكون أكثر قليلا من مرحلى وان تداعيات كورونا ستستمر بعض الوقت، كما أعلن أنه سيتم تقليص مشترياته من السندات بقيمة 15 مليار دولارا بنهاية شهر نوفمبر، بينما أبقى على سعر الفائدة مستقرا بين الصفر و0.25%، وأدت تصريحات باول إلى ارتفاع سعر الذهب بعد اتجاه المستثمرين لشرائه كملاذ آمن، وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.68%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.65% وتم التدول على 1775.45 دولارا للأوقية ويجد الذهب الدعم على 175.50 دولارا، والمقاومة على 1802.90 دولارا .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، في أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 785.13 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 897.29 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 672.97 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،773.48 $ .

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