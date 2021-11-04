«تفجير الأبواب وضبط أسلحة».. كواليس تحرير الأمن الوطنى إلى رهائن الفيوم ( التفاصيل )

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نجحت قوات تحرير الرهائن بالأمن الوطنى عقب صعوبات في التعامل مع بلطجى الفيوم، الذي قام باحتجاز بعض الرهائن في منزل بالفيوم، إلا ان التدريبات الاحترافية التي خضعوا لها وما يمتلكوه من كفاءة امنية ساهم في نجاح العملية الأمنية الدقيقة.

الصعوبات تتمثل في حيازة المتهم إلى العديد من الالسحلة، ووجود رهائن ربما يلحق بهم ضرر، فضلا عن الأبواب المصفحة التي اتخذها الجانى ستارًا للاختباء خلفها، ووعورة المكان نفسه، لكن عزيمة رجال الأمن الوطنى قهرت كل هذه الصعوبات واقتحمت المكان ونفذت عملية تحرير الرهائن بنجاح كبير.

نجحت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى في إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجى بالفيوم.

قامت القوات باقتحام منزل البلطجى بالفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة قبل أن يتمكن البلطجى من إصابة أفراد الأسرة، وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجى إطلاق النار مع القوات، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى.

وعقب تحرير الأسرة تبين أن البلطجى قام بقتل والدة زوجته ثم ألقى بجثمانها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما أنه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز.

ومارست قوات الشرطة المنفذة للعملية كل أنواع القدرات والإمكانيات في التفاوض حتى عملية الاقتحام بمعرفة القوات على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياه المحتجزين، حيث كان الهدف الرئيسى للعملية هو حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات، وعثر لدى البلطجى على سلاح آلى وبندقية وعدد من الطلقات النارية