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537 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية تضبط 17 مخالفة في مكة المكرمة

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537 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية تضبط 17 مخالفة في مكة المكرمة 537 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية تضبط 17 مخالفة في مكة المكرمة
هدفت لتحسين المشهد الحضري ونَتَج عنها رفع 17 طنًّا من مخلفات البناء

537 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية تضبط 17 مخالفة في مكة المكرمة

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية- جهودها الرقابية لمعالجة ظاهرة التشوه البصري، ضمن نطاقها الإشرافي بمكة المكرمة.

وأوضحت البلدية أنها نفّذت 537 جولة ميدانية لتحسين المشهد الحضري، نتج عنها رفع 17 طنًّا من مخلفات البناء، وإزالة 45 لوحة إعلانية قديمة، و48 حاجزًا خرسانيًّا، شَوّهت المظهر العام في مواقع متعددة، كما ضبطت 17 مخالفة على المنشآت المتعلقة بالصحة والغذاء، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى، واصلت بلدية المسفلة الفرعية -ممثلة في قسم مراقبة البناء- أعمالها الرقابية لإزالة مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء السكنية.

وألزمت البلديةُ أصحاب الأراضي البيضاء بتسويرها؛ لضمان جودة المشهد الحضري، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة بشكل حضاري، كما ألزمت البلديةُ أصحاب الأراضي المحفورة بردمها، وشددت على عدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبب في إيذاء الأهالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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