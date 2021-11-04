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"جوجل" تسعى لتجديد صفقة مثيرة للجدل مع البنتاجون الأمريكي

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"جوجل" تسعى لتجديد صفقة مثيرة للجدل مع البنتاجون الأمريكي "جوجل" تسعى لتجديد صفقة مثيرة للجدل مع البنتاجون الأمريكي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تسعى لتجديد صفقة أثارت جدلاً واسعًا مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جوجل تسعى لتجديد برنامج "بروجيكت مافن" السحابي مع البنتاجون، رغم إثارته للجدل ومخاوف واسعة بين موظفي الشركة؛ لاختراقه المحتمل لخصوصية عدد كبير من مستخدميهم.

ويتضمّن العقد الجديد، بحسب موقع "إنغادجيت" توسيع الخدمات السحابية مع البنتاجون؛ لتعزيز البنية التحتية لوزارة الدفاع الأمريكية، بعقد قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار.

وكانت مايكروسوفت قد حصلت على عقد مشابه، أثار جدلاً واسعًا؛ بسبب طعن "أمازون" فيه متهمةً الرئيس الأمريكي السابق دونالد بالتدخل في التقييمات السوقية ليصل العرض إلى منافستها مايكروسوفت.

وسيستخدم البرنامج الذي تسعى جوجل للحصول على خدماته في تطوير تقنيات التعلم الآلي للطائرات بدون طيار، مؤكدةً أن استخداماتها ستطور في التقنيات غير الهجومية فقط.

ووصفت جوجل تلك الصفقة بأنها تعتبر "أولوية" بالنسبة لها في المرحلة الحالية، حيث خصصت فريقًا كاملاً لتقديم العرض إلى البنتاجون للحصول على الصفقة.

وقال المتحدث باسم "جوجل": "نعتقد اعتقادًا راسخًا أن استراتيجية السحابة المتعددة تقدم للبنتاجون إدارة أفضل الحلول اليوم وفي المستقبل".

وتابع بقوله: "نحن ملتزمون بشدة بخدمة عملائنا من القطاع العام، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الطاقة والمعاهد الوطنية للصحة والعديد من الوكالات الحكومية الأخرى، وسنقوم بتقييم أي فرص عطاءات مستقبلية وفقًا لذلك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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