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محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول غدا (تقرير)

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محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول غدا (تقرير) محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول غدا (تقرير)

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة بعد أن كشف الحساب الرسمي لموقع The Firm، أن صلاح سيجدد عقده غدا.

وقال موقع The Firm على موقعه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تم التوصل إلى اتفاق كامل الآن بشأن عقد محمد صلاح الجديد في نادي ليفربول لكرة القدم، والإعلان الرسمي عن العقد ستتم غدا.

موقع ليفربول إيكو المقرب من النادي الإنجليزي الذي يلعب له محمد صلاح أشار إلى أنه من المحتمل أن يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه الإنجليزي قيمته قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويا بالرغم من اعتراف الصحيفة الإنجليزية بجنون هذا الرقم الجديد المحتمل تواجده في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة حال تنفيذها قد تحمي استثمارات ليفربول لسنوات قادمة.

المصرى اليوم

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