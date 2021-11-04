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سوريا.. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري

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سوريا.. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري سوريا.. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري
سيُدفن في مسقط رأسه في مدينة حلب شمال البلاد

سوريا.. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري

يشيّع السوريون صباح اليوم، جثمان الفنان الكبير صباح فخري إلى مثواه الأخير، مسقط رأسه في مدينة حلب شمال البلاد.

وأعلنت نقابة الفنانين بسوريا أمس، عن ترتيبات مراسم الجنازة.

وبحسب منشور النقابة، سيشيع جثمان الراحل من مشفى "الشامي" في دمشق، صباح اليوم الخميس عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، مرورًا بساحة الأمويين، وصولًا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء".. وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبدالله بن عباس، عصر الخميس، يواريه الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.

وذكرت مصادر إعلامية سورية أن مراسم التشييع الرسمية سيحضرها وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام، إضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الإعلام بطرس الحلاق، والثقافة لبانة مشوح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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