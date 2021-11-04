جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات اليوم وغدًا

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يحتل اللاعب المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بينما يحتل ناديه ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توجد مباراة وحيدة غدًا ضمن جدول مباريات الدوري الإنجليزي هي مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون.

موعد مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون => الساعة 10 مساءا بتوقيت مصر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

يحتل فريق تشيلسي مركز الصدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ويحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويحل بعده فريقا مان سيتي ووست هام في المركز الثالث برصيد 22 نقطة لكل منهما.

ويكون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كما يلي:

تشيلسي- 25 نقطة. ليفربول- 22 نقطة. مان سيتي- 20 نقطة. وست هام- 20 نقطة. مان يونايتد- 17 نقطة. أرسنال – 17 نقاط. وولفرهامبتون- 16 نقطة. برايتون- 16 نقطة. توتنهام- 15 نقطة. إيفرتون- 14 نقطة. ليستر سيتي- 14 نقطة. برينتفورد- 12 نقطة. كريستال بالاس- 12 نقاط. ساوثهامبتون- 11 نقطة. استون فيلا – 11 نقطة. واتفورد- 10 نقاط. ليدز يونايتد 10 نقاط. بيرنلي- 7 نقاط. نيوكاسل- 4 نقاط. نوريتش- نقطتان.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يحتل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متقدمًا على أقرب منافسيه جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي بعدد 3 أهداف، ويكون جدول ترتيب هدافي الدووري الإنجليزي كما يلي: