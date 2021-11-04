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وزير النقل: تأسيس شركة لإدارة منظومة النقل الداخلي الذكي بالعاصمة الإدارية

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وزير النقل: تأسيس شركة لإدارة منظومة النقل الداخلي الذكي بالعاصمة الإدارية وزير النقل: تأسيس شركة لإدارة منظومة النقل الداخلي الذكي بالعاصمة الإدارية

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إنه جار تأسيس شركة مع مواصلات لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الذكي بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة «السوبر جيت»، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة ونتائج نشاط الشركة وتقرير مراقب حسابات الشركة، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م .

وتم استعراض نشاط الشركة وخطة تطويرها لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات النموذجية لخدمة الركاب مثل (محطة سوبر جيت بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية– محطة بالقاهرة الجديدة– محطة بمدينة نصر– محطة بسوهاج) وتدشين محطة الشركة المركزية الجديدة في مجمع المواقف ببورسعيد لخدمة أهالي بورسعيد وكذلك توقيع حق انتفاع لعدد من قطع الأراضي لاستخدامها كمحطات نقل ركاب نموذجية (قطعة أرض بمدينة السويس– قطعة أرض بمدينة الإسماعيلية)، بالإضافة إلى جهود الشركة الحالية لتأسيس شركة بالتعاون مع شركة مواصلات مصر لإدارة منظومة جميع وسائل النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى خطة السوبر جيت لتقديم خدمات النقل الذكي في العاصمة الإدارية الجديدة والتحول الرقمي ضمن برنامج رؤية مصر 2030 بمجالاتها المتعددة، حيث ركزت خطة السوبر جيت على دعم مشاريع التحول الرقمي وإعادة هيكلة الأصول والتكاليف التشغيلية.

المصرى اليوم

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