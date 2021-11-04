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جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان «إدارة الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة»

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جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان «إدارة الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة» جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة بعنوان «إدارة الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة»

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نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ندوة بعنوان «إدارة الضغوط النفسية لدى المرأة العاملة» بجامعة جنوب الوادى بحضور من موظفات الجامعة من مختلف الكليات والادارات.

تناولت الدكتورة هالة خير سناري استاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة دوافع خروج المرأة للعمل، وآثار عمل المرأة، مع عرض لأمثلة للضغوط التي تواجهها المرأة العاملة، وتوضيح لأنواع الضغوط المختلفة وخصائص الضغط النفسي، ومراحل الضعوط النفسية, ومصادر الضغوط النفسية للمرأة العاملة, وتوضيح الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والسلوكية الناتجة عن تعرض المرأة العاملة للضغوط النفسية, مع تدريب الموظفات على بعض استراتيجيات إدارة الضغوط النفسية لديهن, وتقديم إرشادات عامة لخفض الضغوط النفسية, كما تم التعرض للضغوط النفسية لدى المرأة العاملة الناتجة عن انتشار المستجد وكيفية التخلص منها.

وقامت باعداد الندوة الاستاذة رقية علاء الدين منسق ادارة الوحدة، والأستاذة ايمان فارس مدير ادارة التدريب بالجامعة.

المصرى اليوم

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