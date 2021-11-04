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وزير النقل يكشف الموقف النهائي لأتوبيس «مطار القاهرة - مترو عدلي منصور»

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وزير النقل يكشف الموقف النهائي لأتوبيس «مطار القاهرة - مترو عدلي منصور» وزير النقل يكشف الموقف النهائي لأتوبيس «مطار القاهرة - مترو عدلي منصور»

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أعلن الفريق كامل الوزير- وزير النقل عن بدء التجهيز لتشغيل الاتوبيس الترددي «مطار القاهرة- محطة مترو عدلي منصور».

وقال خلال ترأسه لأعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة «السوبر جيت».

انه تم استعراض مخططات الشركة في إجراءات التعاقد على عدد 2 حافلة كهرباء من وزارة الإنتاج الحربى للعمل في خدمة النقل الترددي ( عدلي منصور / مطار القاهرة ).

عرض جهود الشركة في نقل العالقين بمحطة ومطار القاهرة خلال بدايات فترة الحظر الخاص بوباء كورونا واستعراض اهم الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها الشركة لمواجهة الفيروس في تطهير وتعقيم الاتوبيسات وأماكن الحجز حفاظا على سلامة الركاب والعاملين وكذلك الإجراءات الخاصة بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة الحجز الإلكتروني بالشركة وقيام الشركة بتحديث خطتها الاستراتيجية.

المصرى اليوم

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