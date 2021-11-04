مرض السعار.. لقاء تثقيفي لطلاب المدارس بالمنيا (صور)

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تنفيذا لتكليفات السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات التوعية والتثقيف لطلبة المدارس لرفع الوعى لديهم والحفاظ على سلامتهم من الأمراض المعدية.

عقدت ندوة تثقيفية لطلاب المدارس بعنوان معا ضد عقر الحيوان ( مرض السعار ) والتوعية الصحية، بالتعاون بين مكتبة مصر العامة ومديرية الصحة والادارة التعليمة بالمنيا، بهدف نشر ثقافة الوعي الصحي لدى الطلاب٠

بدأ الدكتورمحمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، اللقاء بالترحيب بالحضور ،مؤكدا على أن التعليم والصحة هما اساس نهضة الدول وان الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى اهتماما كبيرا بقطاعات الصحة والتعليم ،وأن ما يتحقق على أرض الواقع لم يتم تحقيقة في سنوات، حيث ضرب سيادته مثالا ( المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ) ضمن مبادرة حياة كريمة، موجها بالاستمرار في تنظيم ندوات توعوية وإرشادية والحث على ضرورة الالتزام بالعادات الصحية السليمة للوقاية من انتشار الأمراض وبما يضمن رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس وسلامتهم.

واكد بضرورة مكافحة الظواهر السلبيه جنبا إلى جنب مع مواصلة السير في اعمال البناء والتطوير

وقالت الاستاذة فاطمة الزهراء على، مدير ادارة المرأة والامومة والطفولة بالوحدة المحلية، ان هذة الندوات تتم في وجود محاضرين على قدر من الكفاءة التي تجذب إلى حملات التوعية مزيد من المتفاعلين

وقالت الدكتورة الشيماء على طه، مدير ادارة الترصد والوبائيات بمديرية الصحة بالمنيا، انه تم تحديد مواعيد إعطاء تطعيم عقر الحيوان على أن يتم أخذه على خمس جرعات داخل مستشفيات مديرية الصحة في اليوم ( ٠ ) واليوم الثالث (٣) واليوم السابع ( ٧ ) واليوم الرابع عشر ( ١٤ ) واليوم الثامن والعشرون (٢٨) وتم توزيع بعض الكتيبات ومكعبات «البازل» للتوعية ضد مرض السعار على الأطفال والعاب تعمل على تنمية مهارات الأطفال، لمعرفة الأضرار الخاصة بـ عقر الحيوان والفئة المستهدفة الأطفال من عمر ٥ سنوات حتى عمر ١٠ سنوات وتم حضور طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى مركز ومدينة المنيا.