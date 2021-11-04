إغلاق مواقع سياحية وترفيهية بوسط الصين لاحتواء كورونا

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فرضت السلطات المعنية في مدينة «تشنغتشو» بوسط الصين، الأربعاء، إغلاق مؤقت لمقاصد سياحية محلية ومرافق ترفيهية، وسط جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه.

ويغطي الإغلاق المواقع السياحية، ونوادي الغناء، ومقاهي الإنترنت، والمسارح، ودور السينما ومرافق الترفيه، كما أوقفت المدينة أيضاً المجموعات السياحية عبر المقاطعات.

ويأتي قرار السلطات الصينية، بعد تسجيل 3 حالات إصابة بكوفيد-19 في المدينة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا. وقال مقر الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 في مدينة «تشنغتشو»، إن الحالات الـ 3 المذكورة أُرسلت إلى مستشفى مخصص لتلقي العلاجات الطبية المناسبة، وجميعها في وضع صحي مستقر. كما تم وضع من كانوا على اتصالات وثيقة مع الحالات المسجلة والمخالطين لها في «تشنغتشو» قيد الحجر الصحي.

وفي سياق أخر، وجّهت بلدية «تشونغتشينغ» بجنوب غربي الصين، الأربعاء، بتنفيذ إغلاق مؤقت للمقاصد السياحية ومرافق الترفية، بما فيها مقاهي الإنترنت والمسارح، لاحتواء حالات الإصابة بكوفيد-19 التي ظهرت فيها مؤخراً.

وقال مكتب الإعلام في حكومة البلدية، إن السلطات المحلية المختصة ستنفذ إغلاقاً مؤقتاً في محافظات وأحياء سجلت حالات إصابة جديدة بالمرض، لجميع المقاصد السياحية ومرافق الثقافة العامة بما فيها المتاحف، والمكتبات، والمعارض الفنية، كما حظرت السلطات المعنية أيضاً وكالات السياحة وشركات السفر من تنظيم مجموعات سياحية عبر المحافظات والأحياء المذكورة.

وصنفت البلدية 3 مناطق فيها كمناطق متوسطة الخطورة للإصابة بكوفيد-19، بعد تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، وحالتين محليتين من دون أعراض.