أخبار عاجلة

السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا -
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران -
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" -
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة" -
النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية -
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إغلاق مواقع سياحية وترفيهية بوسط الصين لاحتواء كورونا

Print
إغلاق مواقع سياحية وترفيهية بوسط الصين لاحتواء كورونا إغلاق مواقع سياحية وترفيهية بوسط الصين لاحتواء كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت السلطات المعنية في مدينة «تشنغتشو» بوسط الصين، الأربعاء، إغلاق مؤقت لمقاصد سياحية محلية ومرافق ترفيهية، وسط جهودها لاحتواء تفشي والسيطرة عليه.

ويغطي الإغلاق المواقع السياحية، ونوادي الغناء، ومقاهي الإنترنت، والمسارح، ودور السينما ومرافق الترفيه، كما أوقفت المدينة أيضاً المجموعات السياحية عبر المقاطعات.

ويأتي قرار السلطات الصينية، بعد تسجيل 3 حالات إصابة بكوفيد-19 في المدينة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا. وقال مقر الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 في مدينة «تشنغتشو»، إن الحالات الـ 3 المذكورة أُرسلت إلى مستشفى مخصص لتلقي العلاجات الطبية المناسبة، وجميعها في وضع صحي مستقر. كما تم وضع من كانوا على اتصالات وثيقة مع الحالات المسجلة والمخالطين لها في «تشنغتشو» قيد الحجر الصحي.

وفي سياق أخر، وجّهت بلدية «تشونغتشينغ» بجنوب غربي الصين، الأربعاء، بتنفيذ إغلاق مؤقت للمقاصد السياحية ومرافق الترفية، بما فيها مقاهي الإنترنت والمسارح، لاحتواء حالات الإصابة بكوفيد-19 التي ظهرت فيها مؤخراً.

وقال مكتب الإعلام في حكومة البلدية، إن السلطات المحلية المختصة ستنفذ إغلاقاً مؤقتاً في محافظات وأحياء سجلت حالات إصابة جديدة بالمرض، لجميع المقاصد السياحية ومرافق الثقافة العامة بما فيها المتاحف، والمكتبات، والمعارض الفنية، كما حظرت السلطات المعنية أيضاً وكالات السياحة وشركات السفر من تنظيم مجموعات سياحية عبر المحافظات والأحياء المذكورة.

وصنفت البلدية 3 مناطق فيها كمناطق متوسطة الخطورة للإصابة بكوفيد-19، بعد تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، وحالتين محليتين من دون أعراض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا

فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

56 حالة وفاة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

56 حالة وفاة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا